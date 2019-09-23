باسيل التقى بفرجينيا أميركيين من أصل لبناني ودعاهم لاستعادة الجنسية: نعمل على تطوير الدولة

زار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ولاية فرجينيا، في أوّل محطّة له بعد مؤتمر الطاقة الاغترابية في واشنطن.
والتقى في مدينة فرجينبا بيتش وفدًا من الأميركيّين المتحدّرين من أصل لبناني، وشجّعهم على استعادة الجنسية اللبنانية لِمَن لم يحصل عليها بعد، خصوصًا أنّ الولايات المتحدة الأميركية ولبنان يسمحان بذلك.
ودعاهم إلى "المشاركة في الانتخابات النيابية وإلى الاستثمار في بلدهم الأم"، مؤكّدًا أنّ "على الرغم من الصعاب الكثيرة الّتي تواجهنا، فإنّنا نحبّ لبنان ونعمل على تطوير الدولة"، داعيًا إياهم إلى "المشاركة في هذه العمليّة على جميع المستويات".
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