اشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "لدى ​الجمهورية​ العربية المصرية تجارب رائدة في ​الكهرباء​ والتغويز، وقد انجزت في فترات قياسية، وربما وجب علينا الاستفادة من التجارب الناجحة،علنا نخفف عن كاهل الخزينة المزيد من النزيف".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لدى مصر تجارب رائدة في الكهرباء وعلينا الاستفادة منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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