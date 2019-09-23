هاشم: مطالبون بوضع خطط إنقاذية قبل أن تملى علينا شروط نحن بغنى عنها

ركّز عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، على أنّ "في ظلّ الواقع الّذي نعيشه في المنطقة، تحتّم علينا المسؤوليّة الوطنيّة التفتيش عن المساحة المشتركة الّتي يجب العمل عليها للتفاهم على قضايا الوطنيّة على مختلف المستويات". ولفت إلى أنّ "ما جرى في الأسابيع الماضية إيجابي، وبداية لا بدّ من متابعتها بين القوى السياسيّة لتفعيل عمل المؤسسات. واللقاءات تبقى دون جدوى إذا لم نُقرن القول بالفعل".

وسأل في حديث إذاعي، "لماذا لم تدرس ​الحكومة​ الخطوات التنفيذيّة؟ فهذه مسؤوليتّها بالذات لأخذ دورها في ترجمة ما تم التفاهم عليه"، منوّهًا إلى أنّه "كأنّ هناك من ينتظر بعض ما يجري في الخارج أو بعض الاتصالات، وعلى أساسها يُبنى على الشيء مقتضاه".

وأوضح هاشم أنّ "لعلّ اللقاءات الّتي أجراها رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في اليومين الأخيرين، قد تكون إحدى النقاط لبدء النقاش الجدّي والواقعي لمعالجة الأزمة وتحصين الواقع الداخلي"، مشدّدًا على "أنّنا مسؤولون بالدرجة الأولى عن وطننا وتحصينه، ومُطالبون بوضع خطط إنقاذيّة قبل أن تُملى علينا شروط نحن بغنى عنها". وبيّن أنّ "من يقول إنّ المساعدات الدولية ستكون مجانية، هو مخطئ".