قوى الأمن: توقيف 80 مطلوبا بجرائم مختلفة وضبط 1108 مخالفات سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 80 مطلوبًا بتاريخ يوم أمس 22 أيلول 2019، بجرائم مختلفة هي: ​مخدرات​، احتيال، سلب ونشل".

وأفادت بـ"ضبط 1108 مخالفات ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس أيضًا".