الأرصاد الجوية: طقس اليوم قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استقرار درجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات ليلاً.
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