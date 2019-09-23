الأرصاد الجوية: طقس اليوم قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استقرار درجات الحرارة، كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات ليلاً.