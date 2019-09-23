المسيرة: مقتل خمسة مدنيين في غارات جوية للتحالف بقيادة السعودية باليمن

أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة بلسان جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، "مقتل خمسة مدنيّين من أسرة واحدة في غارات جويّة شنّها التحالف العربي الّذي تقوده السعودية، على مسجد لجأت إليه الأسرة عندما بدأت الهجمات في محافظة عمران باليمن".
ولفتت إلى أنّ "طفلين من الأسرة نفسها مفقودين، ويجري البحث عنهما تحت أنقاض المسجد".
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