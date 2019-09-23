المسيرة: مقتل خمسة مدنيين في غارات جوية للتحالف بقيادة السعودية باليمن

أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة بلسان جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​)، "مقتل خمسة مدنيّين من أسرة واحدة في غارات جويّة شنّها ​التحالف العربي​ الّذي تقوده ​السعودية​، على مسجد لجأت إليه الأسرة عندما بدأت الهجمات في محافظة عمران ب​اليمن​".

ولفتت إلى أنّ "طفلين من الأسرة نفسها مفقودين، ويجري البحث عنهما تحت أنقاض المسجد".