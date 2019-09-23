لفت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنّ"من المرجّح أنّ إيران هي المسؤولة عن الهجمات الّتي استهدفت منشأتي نفط تابعتين لشركة "أرامكو" في السعودية".
وأعلن أنّ "بريطانيا قد تنضم إلى الجهود العسكريةالّتي تقودها الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء بريطانيا: نرجح مسؤولية إيران عن الهجمات على منشآت النفط بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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