رئيس وزراء بريطانيا: نرجح مسؤولية إيران عن الهجمات على منشآت النفط بالسعودية

لفت رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، أنّ"من المرجّح أنّ ​إيران​ هي المسؤولة عن الهجمات الّتي استهدفت منشأتي نفط تابعتين لشركة "​أرامكو​" في ​السعودية​".

وأعلن أنّ "​بريطانيا​ قد تنضم إلى الجهود العسكريةالّتي تقودها ​الولايات المتحدة الأميركية​ في المنطقة".