زيارة الرئيس لنيويورك والشأن المحلي أبرز ما تناولته صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أبرزت الصحف الصادرة اليوم عددًا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، جاء على رأسها الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، واللقاءات التي عقدها هناك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية مع بعض القادة العرب والأفارقة ومن المنظمات الدولية، وكذلك تأكيد القوات المسلحة بأن مصادر أخبارها هي صفحات المتحدث فقط.

واهتمت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" بنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي في نيويورك حيث عقد عدة لقاءات ثنائية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع بعض القادة العرب والأفارقة ومن المنظمات الدولية بالإضافة القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق.

واستهل الرئيس نشاطه بلقاء مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" شو دونيو، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أشاد بعلاقات التعاون الوثيقة بين مصر ومنظمة "فاو" في مجالات أمن وسلامة الغذاء والتنمية الزراعية، مؤكدًا حرص مصر على تطوير هذه العلاقات ودفعها قدمًا في كافة المجالات التي من شأنها تحقيق التنمية الزراعية؛ لاسيما في ضوء الأهمية التي توليها مصر للارتقاء بالقطاع الزراعي كأحد المقومات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك ضمن المنظومة الأشمل لتحقيق التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030".

فيما أوضح مدير عام منظمة "فاو"، متابعة أجهزة المنظمة ومكتبها الإقليمي بالقاهرة للنشاط الضخم الذي تشهده مصر حاليًا في مجال الزراعة والغذاء والتنمية الريفية، وكذاك للمشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها مصر حاليًا في مجالات الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي واستصلاح مليون ونصف مليون فدان، والصوب الزراعية، والمشروعات المتنوعة للاستثمار الزراعي والريفي.

وكذلك التقى الرئيس مع جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، وصرح السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أشاد بالعلاقات الوطيدة بين مصر وسيراليون، لاسيما في ظل الأهمية التي تحتلها سيراليون في منطقة غرب أفريقيا ذات التأثير المباشر على الأمن القومي المصري، مؤكداً استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السيراليوني على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية بها، بالإضافة إلى استقبال المزيد من الكوادر السيراليونية للمشاركة في برامج بناء القدرات التي تشرف على تنفيذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات المختلفة، وذلك وفقاً لاحتياجات الجانب السيراليوني.

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة ثلاثية مصرية - أردنية -عراقية، تم خلالها استعراض آخر تطورات مسار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، والذي دشنته القمة الثلاثية في 24 مارس 2019، ونتائج الاجتماعات القطاعية التي عقدت على مدار الأشهر الستة الماضية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين الدول الثلاث، للبناء على ما يتوافر لديها من إمكانات للتعاون والتنسيق، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والإسكان والبنية التحتية، والعمل المشترك بين الدول الثلاث لتعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بمقر إقامة الرئيس بنيويورك، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول متابعة المستجدات الجارية على صعيد القضية الفلسطينية، في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفلسطين، والأولوية التي تحظى بها القضية الفلسطينية في سياسة مصر الخارجية، حيث أكد الرئيس السيسي مواصلة مصر لبذل جهودها لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن خالص تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا ما يعكسه ذلك من عمق ورسوخ العلاقات بين الشعبين الشقيقين، مثمنًا المساعي المصرية المُقدرة في إطار تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، ومؤكدًا حرصه على مواصلة التشاور والتنسيق المستمر مع مصر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيسين توافقا على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما من أجل متابعة الخطوات المقبلة، بما في ذلك على صعيد توحيد الصف الفلسطيني وجهود المصالحة الوطنية، كما تمت مناقشة المستجدات على صعيد عدد من الملفات العربية والإقليمية.

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كما أجرى الرئيس حوارا مفتوحا مع رؤساء الشركات الأمريكية، أكد خلاله الرئيس حرصه على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الأمريكي، لتعزيز الحوار الصريح والمباشر حول الفرص والتحديات التي يشهدها العمل المشترك بين الجانبين، وكذا التعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها.

كما ألقت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" الضوء على إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال النصف الأول من عام 2019 لتسجل 3.7 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 8 %.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية لأمريكا - وفقا للصحف - مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 841 مليونا و 784 ألف دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2018 بنسبة ارتفاع 19.9%.

وأشار بيان صادر عن الإحصاء أبرزته الصحف إلى أن أهم الصادرات المصرية لأمريكا خلال النصف الأول من عام 2019 هي (الملابس 451.1 مليون دولار، الأسمدة 79.2 مليون دولار، السجاد وأغطية من مواد نسجية 61.7 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها 55.4 مليون دولار).

كما لفت إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من أمريكا لتسجل 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018 بنسبة ارتفاع 4.1% ، مبينا أن أهم الواردات المصرية من أمريكا كانت ( الحبوب ونباتات طبية والأعلاف 648 مليون دولار، وقود وزيوت معـدنية 293.7 مليون دولار، المراجـل وآلات وأجهــزة آلية وأجزاؤها 191.8 مليون دولار، لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل 165.7 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها 159.2 مليون دولار) .

وأشار الإحصاء إلى أن قيمة صافي الاستثمارات الأمريكية بمصـر خلال النصف الأول من العام المالي 2018 / 2019 بلغت مليارا و70 مليونا و 600 ألف دولار، مقابل مليار و18 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع 5.2%.

كما اهتمت الصحف، بتأكيد المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي أن كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة تصدر من خلاله وأن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على (فيسبوك - تويتر) هما فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة وذلك في ضوء انتشار بعض الصفحات التي تدعى تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأهابت القوات المسلحة كافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الانسياق وراء أي مصادر على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

كما ألقت الصحف الضوء على انتظام الدراسة في اليوم الأول بالعديد من محافظات الجمهورية للعام الدراسى الجديد 2019 / 2020، حيث استقبلت المدارس الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة.

وأشارت الصحف إلى تأكيد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، ضرورة استخدام استراتيجيات تدريس تُنمي التفكير وروح العمل الجماعي، إشارته إلى أن الوزارة تسعى لتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

ولفتت الصحف إلى الجولة التي قام بها لعدد من مدارس إدارة شرق مدينة نصر التعليمية بمحافظة القاهرة؛ لمتابعة سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد" 2019 - 2020".