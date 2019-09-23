"الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة (الاثنين - الثلاثاء – الأربعاء).

وقالت الهيئة، إنه من المقرر أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الاثنين

السواحل الشمالية الغربية 29 24

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 23

الوجه البحري والقاهرة 32 23

جنوب سيناء والغردقة 34 27

شمال الصعيد 34 24

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 39 27

وعن طقس الثلاثاء، توقعت الهيئة، أن يستمر الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

السواحل الشمالية الغربية 29 24

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السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 23

الوجه البحري والقاهرة 32 23

جنوب سيناء والغردقة 35 27

شمال الصعيد 34 24

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 39 27

وقالت الهيئة، إن طقس يوم الأربعاء، مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

السواحل الشمالية الغربية 32 24

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 23

الوجه البحري والقاهرة 32 22

جنوب سيناء والغردقة 35 27

شمال الصعيد 34 24

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 38 27