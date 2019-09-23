ترامب ومودي يتعهدان بمحاربة الإرهاب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أنّهما متّحدان في حرب بلا هوادة ضدّ "الإرهاب"، وتعهّدا أمام عشرات آلاف الأميركيّين من أصل هندي بإقامة تحالف شخصي ووثيق بينهما.

ودخل الزعيمان الملعب بأيدٍ متشابكة، على صوت قرع الطبول لموسيقى البانغرا الهنديّة، وسط هتاف حضور يُقدّر بـ50 ألف شخص وفق المنظّمين.

وحظي ترامب بأكبر تصفيق عندما خاطب الحشد الذي يرتدي أغلبه زيّ حزب بهاراتيا جاناتا الهندي، قائلاً "نحن ملتزمون حماية المدنيّين الأبرياء من تهديد الإرهاب".

ودعمَ ترامب الزعيم الهندي سابقاً في قرارات عدّة هذا العام.

ويُعتبر هذا الحدث أكبر احتفال يُقام لمسؤول أجنبي في الولايات المتحدة بعد الاحتفالات التي أقيمت للبابا.

ولكي تكون المناسبة برعاية الحزبين الأميركيّين الرئيسيّين، حرص المنظّمون على دعوة مسؤولين ديموقراطيّين بارزين.

وتوجّه ستاني هوير، الديموقراطي الثاني في مجلس النوّاب، إلى الحشد بالقول إنّ الديموقراطيّين والجمهوريّين على السّواء يريدون أفضل العلاقات مع الهند.

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وتُعتبر هيوستن إحدى أكثر المدن المتنوّعة عرقيّاً في الولايات المتحدة، وهي الولاية التي يتوجّب على ترامب أن يفوز بها العام المقبل.

وتحدّث ترامب عن سجلّ إنجازاته كما لو كان في حملة انتخابيّة، لكنّه لم يُشر الى مخاوف العديد من الهنود بشأن سياسة التأشيرات الأميركيّة، بل أبرَزَ جهوده لإعادة المهاجرين غير الشرعيّين من أميركا الوسطى.

وقال ترامب "سنعتني بمواطنينا الهنود الأميركيّين، قبل أن نعتني بالمهاجرين غير الشرعيّين الذين يرغبون في التدفّق إلى بلادنا".

وبالرغم من أنّه لم يُعرَف عنه أبداً حبّه للتنوّع العرقي، قال للأميركيّين الهنود الموجودين في الملعب "نحن نحبّكم".

وأضاف "أنتم تثرون ثقافتنا وتدعمون قيَمنا وترفعون من مستوى مجتمعاتنا. وأنتم حقّاً فخورون بأنّكم أميركيّون، ونحن فخورون بكم بصفتكم أميركيّين".