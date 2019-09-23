قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لا ينوي مقابلة مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.
وأضاف ترامب لدى مغادرته واشنطن في طريقه إلى تكساس: "لا شيء غير مطروح على الطاولة مطلقاً، لكن ليس لدي نية لمقابلة (مسؤولين من) إيران"، ورغم ذلك فإنه شدّد على أنه لا يزال "مرناً".
وكان الرئيس أكد الجمعة، أن الولايات المتحدة "جاهزة دائماً" لعمل عسكري ضد إيران، معلناً فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطني. وأكد أنه الذي سيقرر توقيت ضرب إيران، لكنّه دافع عن "ضبط النفس" العسكري الذي تحلّت به واشنطن بعد الهجمات التي استهدفت السعودية.
وأضاف محذّراً "لم يحدث أن كانت دولة أكثر استعداداً" من الولايات المتحدة لشنّ ضربات عسكرية "وسيكون ذلك الحلّ الأسهل بالنسبة إليّ".
اقرأ أيضاً... بومبيو: إرسال القوات يستهدف "الردع والدفاع"
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب لا ينوي مقابلة مسؤولين إيرانيين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.