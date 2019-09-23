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ترامب لا ينوي مقابلة مسؤولين إيرانيين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لا ينوي مقابلة مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.

وأضاف ترامب لدى مغادرته واشنطن في طريقه إلى تكساس: "لا شيء غير مطروح على الطاولة مطلقاً، لكن ليس لدي نية لمقابلة (مسؤولين من) إيران"، ورغم ذلك فإنه شدّد على أنه لا يزال "مرناً".

وكان الرئيس أكد الجمعة، أن الولايات المتحدة "جاهزة دائماً" لعمل عسكري ضد إيران، معلناً فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطني. وأكد أنه الذي سيقرر توقيت ضرب إيران، لكنّه دافع عن "ضبط النفس" العسكري الذي تحلّت به واشنطن بعد الهجمات التي استهدفت .

وأضاف محذّراً "لم يحدث أن كانت دولة أكثر استعداداً" من الولايات المتحدة لشنّ ضربات عسكرية "وسيكون ذلك الحلّ الأسهل بالنسبة إليّ".

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