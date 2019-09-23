الناصرة: قتيل في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل رجل (44 عاما) في مدينة الناصرة، فجر اليوم الإثنين، في جريمة إطلاق النار. وكان الرجل قد أصيب بجراح حرجة إثر إطلاق النار عليه بالقرب من منزله، وتم نقله إلى مستشفى "هعيمق" في العفولة.

وحال طاقم طبي إجراء عملية إنعاش للجريح، لكنه اضطر إلى إعلان وفاته في نهاية الأمر.

وحضرت قوات شرطة إلى مكان الجريمة حيث يتم جمع أدلة وقرائن. وقالت الشرطة إن خلفية الجريمة ما زالت مجهولة.

وأصيب الليلة الماضية شاب (21 عاما) في مدينة شفاعمرو بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن، وجرى نقله إلى مستشفى "رامبام" في حيفا، وفتحت الشرطة تحقيقا.

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كما أصيب رجل في الثلاثينات من عمره بجروح خطيرة، الليلة الماضية، جراء تعرضه لإطلاق نار في قرية كابول.

ويشهد المجتمع العربي في البلاد أعمال عنف واسعة، وفي نهاية الأسبوع الماضي قُتل أربعة أشخاص في قرية بسمة طبعون ومدينة أم الفحم وقرية كفر ياسيف، في جرائم إطلاق نار.