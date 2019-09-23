أمريكا: نسعى للحصول على دعم دولي لمواجهة إيران

جدة - عمرو شويل الامم المتحدة - الخليج 365:

أعلن وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو أمس الأحد أنّ الولايات المتحدة ستسعى خلال أعمال الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة إلى الحصول على مساندة دوليّة في مواجهة إيران التي تتّهمها واشنطن باستهداف منشأتَين نفطيّتين في السعودية.

وقال بومبيو عبر قناة “ايه بي سي”، إنّ “الرئيس (دونالد) ترامب وأنا شخصيّاً نريد منح الدبلوماسيّة كلّ فرص النجاح”.

وأضاف وزير الخارجيّة الأميركي “أنا في نيويورك، سأكون في الأمم المتّحدة طوال الأسبوع للحديث عن ذلك”. وتابع “نأمل أن تتبنّى الأمم المتحدة موقفاً حازماً”.

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وأشار إلى أنّ المنظّمة الدوليّة “أنشئت تماماً لهذا النوع من الأمور – حين تُهاجم دولة أخرى – ونأمل أن تتحرّك على هذا الصعيد”.

وأكّد مجدّداً أنّ ما تعرّضت له السعودية كان “هجوماً إيرانيّاً نُفّذ بصواريخ كروز”.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي الأحد أن ليست لديه “أيّ نيّة” للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني في الأمم المتحدة.

وقال “لا يُمكن استبعاد أيّ شيء تماماً، ولكن ليست لدي النية للقاء إيران”.

ولدى سؤاله عن إمكان حصول أيّ اتّصال بين بومبيو أوّ مسؤول أمريكي آخر مع الوفد الإيراني، على هامش الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، أكّد مسؤول أمريكي رفيع أنّه “ليس هناك من شيء مُقرَّر” في هذا الإطار.

وفي هذه المرحلة، لم يتمّ الإعلان عن أيّ اجتماع محدّد بشأن إيران، بما في ذلك في مجلس الأمن. وسيتطرّق بومبيو خصوصاً إلى موضوع إيران الثلاثاء خلال اجتماع مع نظرائه الخليجيّين ومن ثمّ خلال خطاب الأربعاء أمام منظّمة “متّحدون ضدّ إيران نوويّة”.