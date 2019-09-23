معلومات الجمهورية: توجُه قطاع المحروقات تصعيدي ويلوّح بإضراب مفتوح

ذكرت معلومات صحيفة "الجمهورية"، قبيل لقاء رئيس الوزراء سعد الحريري اليوم، وفد نقابة أصحاب محطات المحروقات وموزّعيها، أنّ "توجّه قطاع المحروقات تصعيدي، ويلوّح بإضراب مفتوح، ما لم يتمّ توفير الدولار لمُستوردي المشتقات النفطيّة من أجل شراء بضاعتهم".
ولفتت إلى أنّه "في حال وصلت المشاورات الّتي ستجري مع رئيس الحكومة والمعنيّين، الى طريق مسدود، فسيعقد اجتماع غدًا في تجمّع الشركات المستوردة للنفط، لاتخاذ القرار المناسب".
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