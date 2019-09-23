معلومات الجمهورية: توجُه قطاع المحروقات تصعيدي ويلوّح بإضراب مفتوح

ذكرت معلومات صحيفة "الجمهورية"، قبيل لقاء رئيس الوزراء ​سعد الحريري​ اليوم، وفد نقابة أصحاب ​محطات المحروقات​ وموزّعيها، أنّ "توجّه قطاع المحروقات تصعيدي، ويلوّح ب​إضراب​ مفتوح، ما لم يتمّ توفير الدولار لمُستوردي المشتقات ​النفط​يّة من أجل شراء بضاعتهم".

ولفتت إلى أنّه "في حال وصلت المشاورات الّتي ستجري مع رئيس ​الحكومة​ والمعنيّين، الى طريق مسدود، فسيعقد اجتماع غدًا في تجمّع الشركات المستوردة للنفط، لاتخاذ القرار المناسب".