لفتت مصادر ​وزارة المال​، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "موازنة 2020 ستُحال إلى ​المجلس النيابي​ مع قطع حساب العام 2018 الّذي تمّ إنجازه، ويُفترض أن يَخضعا للتدقيق من قِبل ​ديوان المحاسبة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارة المال للجمهورية: موازنة 2020 ستحال لمجلس النواب مع قطع حساب 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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