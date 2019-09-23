شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة برلمانية للمصريين لحذف قنوات الإخوان من التليفزيونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قنوات الإخوان وما تبثه من تحريض على العنف، وتقسيم المجتمع، هى دعوات غرضها خبيث، وتهدف إلى إثارة الفوضى فى الدولة، بين أبناء المجتمع، إضافة إلى أن هذه القنوات هم وجماعتهم أهل الشر، مؤكدا أنه سيدعو الأحزاب والنواب والمنظمات والمجتمع المدني ، وغيرها من المؤسسات فى الدولة إلى تنظيم دعوة للمصريين كى يحذفوا جميع قنوات الإخوان من التليفزيون.

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وأضاف أمين دينية البرلمان فى تصريح له، أن الغرض من هذه الحملة، هى عدم منح الفرصة لهذه القنوات الإرهابية إلى تقسيم المجتمع وبث الفتن، ويتم ذلك من خلال تفعيل دور الوعى فكل منا مطالب بالحديث مع المواطنين فى قرى ومدن مصر، وتعريفهم بخطورة هذه القنوات الإرهابية، وما تسعى له من خلال فبركة وتزييف الواقع ، وهدف هذه الجماعة الإرهابية من تدمير وهدم الدولة المصرية، وإثارة العنف فى مصر.

وكانت النائبة هالة أبو السعد، طالبت بتحريك دعاوى قضائية عالمية ضد هذه القنوات، لمعاقبتهم على بث محتوى كاذب ويستهدف ضرب استقرار الدولة، مؤكدة ان وعي المواطن المصري ومعرفته النوايا الخبيثة لهذه القنوات جعله يفطن إلى ما تقوم به من أكاذيب.