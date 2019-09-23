سلطات إيطاليا سمحت بإنزال 182 مهاجرا تم إنقاذهم في البحر المتوسط

أعلنت منظّمة "إس أو إس مديتيرانيه"، أنّ "​إيطاليا​ سمحت بإنزال 182 مهاجرًا في مرفأ مسينة بجزيرة ​صقلية​، بعدما أنقذتهم السفينة الإنسانيّة "أوشن فايكينغ" الّتي تديرها منظّمتا "إس أو إس مديتيرانيه" و"أطباء بلا حدود" منذ أسبوع قبالة سواحل ​ليبيا​ بعرض ​البحر المتوسط​"، في قرار هو الثاني من نوعه في غضون أسبوع واحد، بعد 15 شهرًا من إغلاقها موانئها أمام السفن الإنسانيّة.

وعبّرت "إس أو إس مديتيرانيه" عن "الارتياح لقيام إيطاليا للمرّة الثانية خلال أسبوع بفتح ميناء أمام أشخاص تمّ إنقاذهم في المتوسّط".

يُذكر أنّ في 17 أيلول الحالي، سمحت إيطاليا لسفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ" بإنزال 82 مهاجرًا في ميناء لامبيدوسا. وجاءت هذه الموافقة بعد أيّام من تولّي حكومة جديدة مهمّاتها منبثقة من تحالف بين حركة "خمس نجوم" و"الحزب الديمقراطي" (يسار)، غاب عنها وزير الداخلية السابق ​ماتيو سالفيني​ (يمين متشدّد).