بري: لا علم لي بوجود إشارات سلبية حول استهداف أميركي لمصارف لبنانية

عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ارتياحه للتوجّه الحكومي بالانكباب على درس الموازنة في جلسات مكثّفة في مجلس الوزراء، مشدّدًا على أنّ "هذا أمر مهم جدًّا، لكنّ الأهم هو أن يُحال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب قبل 15 تشرين الأول، عندها يُمكن الحديث عن إنجاز".
وأوضح في تصريح صحافي، عمّا إذا كانت الدولة اللبنانية قد تلقّت إشارات سلبيّة حول استهداف أميركي لبعض المصارف، أنّ "لا علم لي بوجود مثل هذه الإشارات، وفي أي حال سألتقي مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، مارشال بيللينغسلي، وسأرى ما سيحمله".
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