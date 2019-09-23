كشفته مصادر دبلوماسيّة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوفَد مستشاره للشؤون الدبلوماسيّة إلى السعودية وطهران، في محاولة لاحتواء الهجوم على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" بالسعودية، غير أنّ الموفد عاد في جَو قلِق وغير مريح".
وشدّدت على أنّ "هناك تخوّفًا من تصعيد خارج السيطرة السياسيّة، وأيّ خطوة تقوم بها طهران ستؤدّي إلى مضاعفات خطيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر دبلوماسية للجمهورية: مستشار ماكرون عاد من السعودية وإيران بجو قلق وغير مريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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