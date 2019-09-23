أوساط الحريري للجمهورية: هو منفتح على النقاش العلمي بالموازنة والأهم تجنب المزايدات

لفتت أوساط رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "التوَجّه لدينا هو أن ننتهي من ​الموازنة​ في ​مجلس الوزراء​ قبل 15 تشرين الأول، ولا نعتقد أنّ هناك ما يستدعي التأخير إلى ما بعد هذا الموعد".

وركّزت على أنّ "الحريري مُنفتح على النقاش العلمي والأفكار الموضوعية، إلّا أنّ الأهمّ هو تجنيب النقاش في الموازنة أيّ مزايدات".