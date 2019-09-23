لفتت أوساط رئيس الحكومة سعد الحريري، لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "التوَجّه لدينا هو أن ننتهي من الموازنة في مجلس الوزراء قبل 15 تشرين الأول، ولا نعتقد أنّ هناك ما يستدعي التأخير إلى ما بعد هذا الموعد".
وركّزت على أنّ "الحريري مُنفتح على النقاش العلمي والأفكار الموضوعية، إلّا أنّ الأهمّ هو تجنيب النقاش في الموازنة أيّ مزايدات".
كانت هذه تفاصيل خبر أوساط الحريري للجمهورية: هو منفتح على النقاش العلمي بالموازنة والأهم تجنب المزايدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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