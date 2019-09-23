شماس: الركود التجاري سببه العجز في الموازنة والتورم بالقطاع العام

أعلن رئيس جمعية تجار ​بيروت​ ​نقولا شماس​ عن "مسار انحداري يسلكه ​لبنان​ تجارياً منذ اندلاع الأزمة في ​سوريا​ حتى يومنا هذا"، لافتاً إلى أنه "خلال ​السنة​ الماضية أقفلت 10 في المائة من المؤسسات التجارية في بيروت، علماً أن النسبة كبيرة في المناطق الأخرى التي تشهد صعوبات وتحديات كبرى".

وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، عزا الركود الحالي إلى "​العجز​ في ​الموازنة​ والتورم ب​القطاع العام​ وأزمة ​النزوح​"، مشيرا الى أن "لبنان غير قادر على تلبية حاجات أبنائه فكيف الأحرى السماح للأجانب بمنافستهم على فرص العمل المحدودة؟ خطوة ​وزارة العمل​ مشكورة، لكن حجم الأزمة التي نرزح تحتها جعلت تأثيرات الخطة محدودة"، مشددا على أنه "إذا لم تكن هناك حلول جذرية وسريعة فسنكون على موعد مع أزمة لم نشهد مثيلاً لها منذ 50 عاماً".