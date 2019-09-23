شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب كويتى يكشف كيف حاولت قنوات الإخوان الكذب على المصريين حول المظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مساعد العنزى، الكاتب الكويتى، أساليب الكذب والفبركة التى اتبتعها قنوات الإخوان التحريضية التى تبث من الخارج، مشيرا إلى أن تلك القنوات حاوت إسناد بعض الأخبار خاصة بالمظاهرات الوهمية إلى وكالات عالمية بالكذب رغم أن تلك الوكالات العالمية لم تنشر أى خبر عن تلك التظاهرات الوهمية.

وقال الكاتب الكويتى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه اكتشف كذب هذه الأخبار ، عندما وجت تعمد من قبل قنوات الإخوان أن تنقل الأخبار وفيديوهات وتسندها إلى وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية وعندما بحثت على الوكالة الأمريكية العالمية لم أجد أى خبر لما اسمته قنوات الإخوان مظاهرات فى مصر.

وتابع مساعد العنزى: " قنوات الإخوان حاولت الاسناد إلى وكالات أجنبية بالكذب كى تدفع الناس لتصديقها رغم أن هذه الوكالات لم تتطرق إلى وجود أى مظاهرات".

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واستطرد الكاتب الكويتى:"نأمل لمصر الخير والأمن والأمان والاستقرار، وستفشل كافة المحاولات التى تسعى لاستهداف الدولة المصرية".

وكانت جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية وفى مقدمتها قنوات الجزيرة ومكملين لجأوا إلى تزييف الواقع والترويج بصور وفيديوهات على أنها تظاهرات فى محافظات الجمهورية فى مسعى فاشل وخاسر لاستهداف مؤسسات الدولة، حيث إن هناك محاولات مستمرة من الإخوان فى تزييف الحقائق ونشر الشائعات والأكاذيب لتنفيذ مخططاتها لهدم البلاد، وأخر تلك المحاولات ما روجت له قنوات الجزيرة والشرق ومكملين التابعة للجماعة الإرهابية حول ما زعمت أنها تظاهرات فى شوارع مصر خلال الأيام الماضية من خلال فبركة فيديوهات وصور لأحداث وهمية لم تحدث.