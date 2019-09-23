"توماس كوك" تعلن إفلاسها وتتقدم بطلب للتصفية الإجبارية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):
أعلنت شركة "توماس كوك" البريطانية للسياحة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أنها تقدمت بطلب للتصفية الإجبارية إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية.
ولم تسفر المحادثات عن اتفاق بين المساهمين في الشركة ومقدمي الأموال الجدد المحتملين.
وذكرت سلطات الطيران المدني في المملكة المتحدة عبر موقعها على الإنترنت أن توماس كوك "توقفت عن العمل".
وقالت توماس كوك، في بيان على موقعها الإلكتروني "تم إلغاء جميع الرحلات والعطلات المستقبلية".
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