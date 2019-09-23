شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حقوق الإنسان يصوت على 38 مشروع قرار أبرزها أوضاع اليمن وسوريا والان مع التفاصيل

يصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى ختام أسبوع أعمال دورته الثانية والأربعين المنعقدة حاليا فى جنيف والتى تنتهى الجمعة القادم، على 38 مشروع قرار قدمتها الدول الأعضاء.

وتشمل تلك المشروعات قرارات تتعلق بكافة قضايا حقوق الإنسان التى بحثت على مدى الدورة الحالية وأهم تلك القرارات حالة حقوق الإنسان فى اليمن، وحالة حقوق الإنسان فى سوريا، وكذلك أوضاع حقوق الإنسان فى فنزويلا وبورندي، وأوضاع حقوق الإنسان بالنسبة لأقلية الروهينجيا فى ميانمار.

كما سيصوت المجلس الأممى فى الوقت ذاته على مشروعات قرارات تتعلق بحقوق الإنسان والإرهاب، كما يصوت على مشروع قرار حول الحق فى التنمية وغيره من المشروعات.

وكان المجلس الأممى قد استمع خلال أيام دورته إلى العديد من تقارير المقررين الخاصين المعنيين بأوضاع حقوق الإنسان فى دول أو مناطق بعينها، وكذلك المقررين الخاصين المعنيين بقضايا مثل الحق فى السكن، كما استعرض تحديثات شفهية للجان تحقيق أممية مكلفة من المجلس برصد الانتهاكات لحقوق الإنسان فى بعض الدول مثل لجنة التحقيق الدولية حول سوريا، واستعرض أيضا أحدث تقارير المفوضة السامية لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان فى العالم.