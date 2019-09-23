الإرهاب وفلسطين وأفريقيا تتصدر خطاب السيسي بالأمم المتحدة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة ستشمل مكافحة الإرهاب، والقضية الفلسطينية، والتنمية في أفريقيا.

وأضاف شكري في لقاء تلفزيوني، مساء الأحد، أن كلمة السيسي تتناول أيضا أسس تفعيل منظومة العمل الدولي المشترك والتحديات التي تواجهها القارة السمراء في ظل ترأس مصر الاتحاد الأفريقي.

ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن السيسي سيعقد لقاءات ثنائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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كما يعقد السيسي لقاءات مع عدد من الشخصيات السياسية الأمريكية المؤثرة في صنع القرار داخل البيت الأبيض وممثلين عن بعض المنظمات والجمعيات بالولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية المصري أهمية هذه اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والعمل على تنشيطها وتبادل وجهات النظر واتخاذ قرارات فيما يتعلق بالخطوات المقبلة إزاء مواجهة التحديات بالمنطقة وأيضًا التي لها طابع دولي.

يذكر أن هذه هي المشاركة السادسة للرئيس السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ توليه سدة الحكم عام 2014.

وبات السيسي أول رئيس مصري يشارك في (6) دورات متتالية في اجتماعات هذا المحفل الدولي الرفيع، بل أكثر قادة مصر مشاركة منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.