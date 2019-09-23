وفاة والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز الإثنين 23 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 أعلن الديوان الملكى السعودى، وفاة والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

Advertisements وقال الديوان فى بيان له: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين الموافق 24 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض". وتابع:"تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.