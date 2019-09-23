شكرا لقرائتكم خبر عن ريفي لـ«الخليج 365»: حزب الله يخطط للهيمنة على لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت)

حذر وزير العدل اللبناني السابق اللواء أشرف ريفي، من أن «حزب الله» يخطط للهيمنة على الدولة اللبنانية. وقال ريفي في تصريح إلى "الخليج 365" إن الحديث عن إعداد الحزب لجيش من «السنة والمسيحيين» استند إلى مصادر مهمة وذات مصداقية عالية، مؤكدا أن هدفه السيطرة على الدولة.

وأضاف ريفي أن «حزب الله» يستكمل هيمنته على الدولة اللبنانية التي بدأها عبر انتخاب الرئيس ميشال عون والتي يعتقد أنها ستنتهي عبر جيش يتبع له من السنة والمسيحيين بدأ يؤسس له ليكون جاهزاً حين تحين ساعة الصفر.

ولفت إلى أن هذا الجيش ليس هو نفسه «سرايا المقاومة» التي أتت عليه بنتائج سلبية لذلك قرر استنهاض هذه السرايا عبر تطويع شباب من البيئة السنية والمسيحية من كافة المناطق اللبنانية ومدهم بالتدريب والسلاح، موضحا أن الجديد هذه المرة أن التدريبات التي تخضع لها هذه العناصر لا تتم في منطقة البقاع بل في معسكرات تدريب على الأراضي الإيرانية ويتم نقلهم إلى سورية ومن ثم إلى إيران أو عبر مطار بيروت الدولي مباشرة كمسافرين عاديين إلى إيران. وأكد ريفي أن الحرس الثوري الإيراني يشرف شخصياً على هذه التدريبات.