شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء متضاربة حول استهداف «الحشد» في الأنبار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور، أ ف ب (بغداد)

تضاربت الأنباء حول استهداف معسكر للحشد الشعبي في العراق، إذ أكدت وكالة الأنباء العراقية تعرض معسكر المليشيات الموالية لإيران في غرب الأنبار أمس (الأحد) لضربة جوية بطائرات مجهولة، لكن مصدرا عسكريا في المحافظة نفى ذلك.

وذكرت وسائل إعلام موالية للحشد وإيران، أن طائرة مجهولة استهدفت محيط المعسكر الواقع بمحاذاة مطار المرصّنات غربي محافظة الأنبار، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بشرية.

وكانت عدة مواقع للحشد الشعبي قد تعرضت خلال الشهور الثلاثة الماضية لعدة ضربات جوية. وقد نفت الولايات المتحدة مراراً مسؤوليتها عنها، بينما اتهم الحشد إسرائيل بالوقوف وراءها.

وفي سياق آخر، أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أمس الأول أمرا ديوانيا قرر فيه المصادقة على الهيكلية التنظيمية الخاصة بهيئة الحشد، وإلغاء جميع العناوين والمناصب التي تتعارض مع العناوين الواردة في الهيكلية. ومنح رئيس هيئة الحشد صلاحية التعيين بالوكالة للمناصب والمديرين في الهيئة، وعرضها على رئاسة مجلس الوزراء لغرض الموافقة من عدمها. من جهة أخرى، قتل 7 أشخاص بينهم 4 من أفراد عائلة واحدة في ثلاث هجمات متفرقة في منطقة الطارمية شمال بغداد أمس، التي أعلنت القوات الأمنية أخيرا تطهيرها من خلايا مسلحة نائمة. وقال ضابط في الشرطة العراقية، طالبا عدم كشف هويته، إن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل أحد عناصر الحشد العشائري في منطقة النباعي التابعة لقضاء الطارمية، وقتلوه مع زوجته وابنه ووالدته. وفي حادث منفصل آخر، قُتل عنصر آخر من الحشد العشائري في هجوم مسلح وقع فجراً، بحسب المصدر نفسه. وتعرض موقع للجيش العراقي، ليل السبت، إلى إطلاق نار برصاص قناص، أدى إلى مقتل جنديين، وفق مصدر أمني.