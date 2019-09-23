شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتيون في السعودية يختارون «المجلس الاتحادي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

بدأ الإماراتيون في الرياض وجدة أمس (الأحد) الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2019. وقال نائب رئيس بعثة سفارة الإمارات في الرياض أحمد الطنيجي، إن عدد المرشحين في الإمارات بلغ ٤٩٥ مرشحا في هذه الدورة. وطالب المواطنين والمواطنات الإماراتيين في السعودية بالمشاركة لتكتمل المسيرة. وأضاف أن هذه العملية الانتخابية هي الثانية التي تشارك بها البعثات الإماراتية الخارجية.

وهنأ الطنيجي حكومة المملكة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ(٨٩)، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والازدهار، وأن يحفظ الله المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأكد أن السفارة الإماراتية ستشارك شقيقتها المملكة العربية السعودية في احتفالاتها بعدد من الفعاليات، وستكون هناك أمسية شعرية في فندق الريتز كارلتون بالرياض واحتفال لمدة يومين في موقع «زون»، لافتا إلى أن السفارة ستقيم احتفالا في «عود سكوير» بالسفارات بهذه المناسبة، إذ إن مشاركتنا تأتي تعبيرا للشعب السعودي الشقيق الذي نكن له كل حب وتقدير.

في غضون ذلك، أعلن متحدث باسم مطارات دبي، إن وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة. ونقلت وكالة «رويترز» أمس (الأحد) عن المتحدث قوله: «لقد تعطل وصول الوافدين لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي من الساعة 12:36 إلى الساعة 12:51 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، بعد ظهر هذا اليوم (أمس) بسبب نشاط طائرة بدون طيار، ما أدى إلى تحويل رحلتين».