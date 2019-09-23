شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت جورنال»: إيران أجبرت الحوثي على تبني هجوم أرامكو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن النظام الإيراني أجبر مليشيا الحوثي على تبني الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي النفط في بقيق وخريص. وأكدت الصحيفة الصادرة أمس (الأحد) أن قيادات الحوثيين في صنعاء حذرت الدبلوماسيين الأجانب في البلاد من أن طهران تخطط لشن هجمات جديدة على منشآت النفط السعودية ، موضحة أنه تم إبلاغ الحکومتین السعودیة والأمريکیة بشأن هذا التحذیر. ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى قولها: إن قيادات الحوثيين اعترفوا بأنهم أُجبروا من إيران على تبني العمليات السابقة.

في غضون ذلك، كشف مصدر عسكري يمني تحركات حوثية مريبة في مديريات حيس والتحيتا والدريهمي، مؤكدا أن المليشيات دفعت بتعزيزات كبيرة واستحدثت تحصينات في عدد من المواقع على خطوط التماس. وقال المصدر لـ«الخليج 365» إن المليشيات استحدثت مواقع جديدة في المزارع والوديان وحولت بعض المزارع إلى ثكنات عسكرية، فيما تواصل تلغيم خطوط التماس، لافتا إلى أن تلك التحركات تتزامن مع قصف مدفعي على عدد من المحاور.

من جهة أخرى، قتل مدني يمني وأصيب 3 آخرون أمس (الأحد) بانفجار لغمين أرضيين زرعتهما المليشيات على الطريق العام بمنطقة حوران بمحافظة البيضاء. وأوضحت مصادر قبلية أن ضيف الله المنصوري كان يقود ناقلته ومعه نجله وأحد جيرانه على الطريق العام في منطقة حوران التابعة لمديرية ردمان بالبيضاء عندما انفجر لغم أرضي، ما أدى إلى مقتله وإصابة مرافقيه وتدمير الناقلة.