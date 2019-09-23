شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سامى رمضان يطالب بتشريع قانوني ينظم استخدام السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، أنه في الآونة الأخيرة تعرضت مصر لحملة إعلامية شرسة من الخونة المأجورين وأهل الشر وأعداء الوطن في محاولة يائسة وبائسة للنيل من تماسك وترتبط الشعب المصري والنيل من التفاف الشعب حول قيادته السياسية.

وأضاف النائب سامى رمضان، أن الإخوان في سبيل ذلك نشروا شائعات كثيرة وأكاذيب كثيرة حيث توهم أصحاب العقول المريضة، موضحا أن هذه المحاولات سوف تنال من الشعب المصري بينما فاتهم أن الشعب المصري قد وعى الدرس تماما وأنه متماسك وبقوة .

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تماسك الشعب المصري أصاب الخونة وأصحاب الكتائب الإلكترونية بصدمة وذهول، حيث أكد المصريين على ثبات الجبهة الداخلية وأنهم على وعي كامل بما يحاك بالوطن من مؤامرات وهو الأمر الذي كشف كل خسيس وخائن .

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وتابع النائب سامى رمضان: فقد أعداء الوطن عقولهم وعدم السيطرة على أنفسهم المريضة بعد أن شاهد العالم أنهم كاذبون والشعب المصري في رباط إلى يوم الدين، مستطردا: بعد فشل هؤلاء الخونة قاموا بصناعة الوهم والكذب وهي صناعة فيديوهات مفبركة غير حقيقية عن أمر لا يمت للواقع بصلة عن أحداث لم تحدث ولن تحدث لأن الشعب المصري مع قواته المسلحة وشرطته المدنية يحافظ على وطنهم ومكاسب الوطن.

وقال عضو مجلس النواب: الإخوان قدموا بأنفسهم وبأيديهم دليل كذبهم وانهيارهم ، والشعب المصري كتب نهايتهم البائسة، حيث أثبت الشعب المصري أنه صاحب صلابة وعزيمة وإرادة لا ينال منها حاقد أو خائن وأنه قادر على دحض وكسر كل العوامل التي تسعى للنيل من آمنه وأمانه وأنه لا يلتفت إلى الأكاذيب والشائعات، وقد حان الوقت لأن يكون هناك تشريع ينظم ويحدد كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ويجب ألا يترك دون تنظيم صحيح لاستخدامه.