تاريخ عنف الإخوان .. 5 جرائم ارتكبتها الجماعة فى أربعينيات القرن الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن دعوة الإخوان وتحريضهم لأنصارهم على العنف وليد اللحظة، فالتنظيم له تاريخ كبير فى التحريض والاعتراف وممارسة العنف بدأت فى أربعينيات القرن الماضى، حيث تعددت أساليب العنف التى اتبعتها الجماعة خلال تلك الفترة، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 5 جرائم ارتكبتها الإخوان فى عهد حسن البنا: الجماعة تعتدى على معارضين للتنظيم فى ميت غمر عام 1948 الجماعة تعتدى على المحلات والمواطنين بالإسماعيلية 1946 Advertisements عناصر الجماعة يعتدون على قسم شرطة الخليفة عام 1947 ضبط صناديق أسلحة وذخيرة بمنزل عضو مكتب الإرشاد عام 1948 عناصر الإخوان تخرب منطقة الجمرك بالأسكندرية عام 1942

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