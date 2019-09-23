الاحتلال يغلق طرقاً بالضفة لتهجير المزارعين الفلسطينيين

القدس المحتلة، رام الله (الاتحاد- عبدالرحيم حسين)

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر مقدسية باقتحام 81 مستوطنًا وسبعة طلاب إسرائيليين المسجد من باب المغاربة، وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية، بحماية الاحتلال.ويتعرض الأقصى يوميًا، عدا يومي الجمعة والسبت، وعلى فترتين صباحية ومسائية لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال، أمس، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة واعتقلت عددا من الشبان. فيما أصيب العشرات بجروح وحالات اختناق بمواجهات بالعيزرية وعزون. وتواصلت المواجهات الليلية في مناطق مختلفة بالضفة والقدس، حيث أصيب 16 فلسطينياً بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

كما أغلق بالأتربة والصخور الطريق الزراعي الواصل بين بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية، والمؤدي إلى منطقة العيون في واد قانا، الذي تم افتتاحه مؤخراً لتسهيل التواصل بين المزارعين وأراضيهم مما سيؤدي إلى ضرر كبير للمزارعين مع بدء قطف ثمار الزيتون على الأبواب. وتهدف إجراءات الاحتلال هذه لترحيل المزارعين الفلسطينيين من أراضهم لتوسيع المستوطنة المقامة على أراضي عزون، وهي مستوطنة «معاليه شمرون».

وجرفت آليات تابعة للمستوطنين أمس أراضي زراعية في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، تقدر مساحتها بـ5 إلى 6 دونمات. إلى ذلك، أغلق عدد من المستوطنين أمس طرقاً رئيسية بالسواتر الترابية في قرية كفر ثلث الواقعة جنوب شرق قلقيلية شمال الضفة. وقالت مصادر فلسطينية إن مستوطني «معالي شمرون» المحاذية للقرية أغلقوا الطريق الرئيسي والوحيد الذي يربط القرية بمنطقة وادي قانا بالسواتر الترابية. وأشارت المصادر إلى أن إغلاق الطريق سيتسبب بخسائر للفلسطينيين وتحديداً المزارعين مع اقتراب موسم قطف الزيتون.

من جهة أخرى، أفاد مركز أبحاث الأراضي، بأن المستوطنين أقاموا 6 بؤر استيطانية جديدة على أراضٍ فلسطينية في الخليل خلال الأعوام 2017- 2019. وقال المركز، أمس، إن المستوطنين أقاموا هذه البؤر على بعد مئات الأمتار من مستوطنات كبرى مقامة منذ سنوات. وأشار إلى أن تلك البؤر أقيمت على أطراف المحافظة الغربية والجنوبية والشرقية، وتحديداً على أراضي بلدات دورا، بني نعيم، يطا، السموع، الظاهرية، وسعير.

وأضاف «المستوطنون بدؤوا بإقامة معظم هذه البؤر من خلال جلب شاحنات مغلقة وإسكان عائلة أو اثنتين من المستوطنين المتدينين فيها».

واستطرد «ما إن تقوم السلطة المحلية في المستوطنة بتزويد الشاحنة بالخدمات، حتى تقوم أسرة المستوطنين بجلب مبان جاهزة (كرفانات) أو بناء مساكن من الصفيح المعزول، لتصبح هذه البؤرة أمرًا واقعًا على الأرض».

وقد قامت إسرائيل بشرعنة العديد من هذه البؤر.

ويواصل 140 أسيرا في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام لليوم الـ13، وذلك احتجاجاً على الإبقاء على أجهزة التشويش المسرطنة وعدم تركيب هواتف عمومية في المعتقلات.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الإضراب، الذي دخل أمس الأول يومه الـ13، جاء رفضًا لأجهزة التشويش المسرطنة، التي زرعتها إدارة السجون في غرف الأسرى.

إلىِ ذلك، بدأت شركة كهرباء إسرائيل أمس بقطع التيار الكهربائي عن مناطق في رام الله وبيت لحم بالضفة الغربية.

وكانت هذه الشركة الاحتلالية قررت قطع التيار الكهربائي عن 3 محافظات هي القدس ورام الله وبيت لحم، بدعوى تراكم ديونها على شركة كهرباء القدس.