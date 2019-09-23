علاقات أردوغان بـ«داعش» الإرهابي تثير قلق الأميركيين

شادي صلاح الدين (لندن)

مع بدء وصول قادة ورؤساء العالم إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تساءل عدد من الكتاب عن جدوى وجود الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بين هؤلاء القادة الذين يبحثون عن سبل تعزيز السلام والأمن في العالم، بينما تربط الرئيس التركي علاقات قوية بتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح الكاتب «كينيث تميرمان» في مقال رأي في صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية أن أردوغان وصل إلى نيويورك حيث يقيم في فندق «بينينسولا» الساحر في المدينة الشهيرة هذا الأسبوع، لافتاً إلى أن تواجده في المدينة أصبح مصدر إزعاج للأميركيين.

وأشار إلى أن الشيء الذي يزعج الأميركيين أكثر بشأن أردوغان، جهوده للتأثير على الكونجرس، وسجله السيئ في التعامل مع الصحفيين، فضلاً عن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الأكراد، والتزامه الواضح بتمويل الإرهابيين، خاصة فيما يتعلق بدعم عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف الكاتب أنه ومنذ عام 2012، تقوم المخابرات التركية، تحت إشراف أردوغان، بتوفير الموارد والمساعدة المادية لـ«داعش» الإرهابي، فضلاً عن قيام مسؤولي الجمارك الأتراك بغض الطرف عن عناصر التنظيم من الإرهابيين الذين يتدفقون عبر حدود تركيا إلى سوريا والعراق.

وأوضح في هذا الإطار أن ما ظهر مؤخراً من أدلة تمثلت في كشف القوات الكردية التي ألقت القبض على العشرات من إرهابيي داعش في شمال سوريا عن وجود أختام خروج تركية مطبوعة على جوازات سفر الإرهابيين، فضلاً عن تفاخر هؤلاء الإرهابيين بحصولهم على «المساعدة المباشرة» من السلطات التركية، مشيراً في هذا الصدد إلى ما أكده أحد عناصر التنظيم الإرهابي مؤخراً من أن «المخابرات التركية تعرف كل شيء»، قد زاد من قلق الأميركيين بشأن دور تركيا في دعم الإرهاب.

وأشار الكاتب إلى أن العديد من مقاتلي داعش السابقين انضموا الآن إلى القوات المدعومة من تركيا التي احتلت مدينة عفرين الكردية السورية، حيث شاركوا في عمليات التطهير العرقي، كما كشف اثنان من ضباط المخابرات التركية، تم أسرهما في شمال العراق في عام 2017، عن تقديم الحكومة التركية المساعدات لـ«داعش» وغيرها من الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.

يذكر أنه في عام 2016، نشرت «ويكيليكس» أرشيفاً مكوناً من 58 ألف رسالة بريد إلكتروني توثق تورط صهر أردوغان، «بيرات البيرق»، في مساعدة داعش في تسويق بترولها المسروق من سوريا والعراق. وحتى نشر رسائل البريد الإلكتروني، أنكر البيرق أي تورط في تجارة النفط غير المشروعة، كما تردد أن سوميا أردوغان، ابنة الرئيس التركي، أنشأت فرقة طبية كاملة، بما في ذلك مستشفى لعلاج إرهابيي داعش الجرحى في سانلورفا، وهي مدينة في جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود السورية، وقام تنظيم داعش بإجلاء المقاتلين المصابين بجروح خطيرة عبر الحدود إلى سانليورفا في شاحنات تابعة للجيش التركي دون الخضوع لتفتيش جمركي.

وأكد المقال أن الأدلة كلها توضح كيفية دعم أردوغان «المباشر والشخصي والمؤسسي» لتنظيم داعش والجماعات الإرهابية ذات الصلة، متسائلا عن الأسباب التي تحول دون تسليط وسائل الإعلام الأميركية المزيد من الاهتمام على هذا الدور.