ترامب يسعى لاختطاف تأييد هنود الولايات المتحدة من الديمقراطيين

حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتذاب هنود الولايات المتحدة الذين تؤيد نسبة كبيرة منهم عادة الحزب الديمقراطي، وذلك خلال حضوره تجمعا كبيرا تكريما لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.



وقال الرئيس الأمريكي في كلمة لهذا التجمع: "سنهتم بمواطنينا من الهنود قبل أن نهتم بالمهاجرين غير القانونيين الذين يريدون اجتياح بلادنا".

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وقبل 14 شهرا من استحقاق الانتخابات الرئاسية، يسعى ترامب إلى جذب أصوات الناخبين في هيوستن، إحدى المدن الأمريكية المعروفة بتعدد أعراقها، ويوجد للحزب الديمقراطي نفوذ كبير بها.

وأشاد مودي الموجود في الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالرئيس الأمريكي واصفا إياه بأنه "ودي وكثير الحكمة".

وأقامت الجالية الهندية في الولايات المتحدة هذا التجمع في ملعب في هيوستن، واعتبر أكبر احتفال يقام من أجل مسؤول أجنبي في الولايات المتحدة، بعد الاحتفالات التي أقيمت للبابا الفاتيكان.

يذكر أن عدد هنود الولايات المتحدة يناهز 4 ملايين شخص، ويناصرون عادة الحزب الديمقراطي، حيث صوت 80% منهم في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 لصالح هيلاري كلينتون.