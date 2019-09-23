شكرا لقرائتكم خبر عن هالة أبو السعد توضح أهمية تنمية الصناعة الوطنية وأثرها على الاقتصاد القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن تنمية الصناعة الوطنية له مكاسب عديدة على رأسها زيادة الإنتاج القومى المصرى وتقليل معدلات الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وزيادة الاستيراد وتقليل معدلات التضخم وتقليل معدلات البطالة.

وقالت عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن الصناعة الوطنية هى الركيزة الأساسية اقتصاديا للدول المتقدمة، موضحة أن اهتمام الدولة المصرية فى الوقت الراهن بتنمية الصناعة الوطنية هو خطوة مهمة تستهدف جعل مصر مركز مهم للتصدير واعتماد مصر على ذاتها فى إنتاج احتياجاتها بدلا من الاستيراد من الخارج.

وبشأن سبل تطوير الصناعة الوطنية، قالت النائبة هالة أبو السعد، إن الأمر يحتاج فى البداية وضع رؤية واضحة وتحديد ما هى المنتجات التى تحتاج مصر لزيادة تصنيعها بدلا من استيرادها من الخارج، لافتة إلى أن مركز تحديث الصناعة يقوم بدور كبير ومهم فى هذا الملف حيث يساهم فى تنمية الصناعات المصرية، وهو ما ينعكس على توفير فرص عمل للكثير من الشباب.

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ولفتت عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى ضرورة تحديد المنتجات ثم وضع حوافز للمستثمرين من أجل إنشاء مصانع تنتج هذه المنتجات التى تحتاجها الدولة وبالتالى يزيد معدل الإنتاج فى مصر.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قال إن قطاع الصناعة بالنسبة لمصر موضوع حياة أو موت ونعمل على تعميق الصناعات المصرية والحكومة حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص وتحطيم البيروقراطية.