شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى: 746,7 مليون جنيه قيمة الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تقريرها النهائى عن زيارتها الميدانية لمحافظة البحيرة، أن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2018 /2019، بلغت قيمتها 746,7 مليون جنيه، ونسبة تنفيذها 100%.

وكشف تقرير اللجنة الذى عرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتكليف الحكومة بتنفيذ توصياتها الواردة بالتقرير، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة عبارة 685,5 مليون جنيه من الخزانة العامة، و74 مليون جنيه من وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمالية.

وأشار التقرير البرلمانى إلى أن الخطة تتمثل فى البرامج والمشروعات، مثل برنامج الرصف ويتضمن 329 مشروعا بتكلفة مالية 451914 مليون جنيه، وبرنامج الكبارى ويتضمن 7 مشروعات بتكلفة مالية 23612 مليون جنيه، وبرنامج الكهرباء ويتضمن 47 مشروعا بتكلفة مالية 317760 مليون جنيه، وبرنامج تحسين البيئة بتكلفة مالية 82058 مليون جنيه، وبرنامج الأمن والمرور ويتضمن 38 مشروعا بتكلفة مالية 18416 مليون جنيه، وبرنامج دعم احتياجات ويتضمن 37 مشروعا بتكلفة مالية 138972 مليون جنيه، وقد تم تدعيم الخطة الاستثمارية من خلال التمويل الذاتى من المحافظة بمبلغ 126,3 مليون جنيه، وتم توزيعها على البرامج والمشروعات ومنها، برنامج رصف الطرق ويتضمن 15 مشروعا بتكلفة مالية 14,3 مليون جنيه، وبرنامج تحسين البيئة ويتضمن 14 مشروعا بتكلفة مالية 27,6 مليون جنيه، وغيرها.

جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، نظمت زيارة ميدانية لمحافظة البحيرة خلال يوم 26 يونيو الماضى، للوقوف على المشروعات التى يتم تنفيذها، والتعرف على احتياجات ومشكلات المحافظة، وأعدت اللجنة تقريرها النهائى عن نتائج الزيارة، وعرضت التقرير منذ أيام على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تكليف الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة.