محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلن مجلس أمناء مؤسسة "محمد حسنين هيكل" للصحافة العربية، ترتيبات الحفل الختامي لمسابقة المؤسسة، التي تقام للعام الثالث على التوالي مساء اليوم، في دار الأوبرا المصرية.
وذكر بيان للمؤسسة أنّ الاحتفالية تشهد تسليم جائزتي "محمد حسنين هيكل" التشجيعيتين للعمل الصحفي، تزامنًا مع ذكرى ميلاد الكاتب الراحل، وبحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة، في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.
وبعد كلمة من الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، سيتم عرض فيلم تسجيلي عن مكتبة الأستاذ هيكل ومجموعة أوراقه ومؤلفاته ومقالاته وتحقيقاته الصحفية ومتعلقاته الشخصية وبعض الوثائق النادرة التي يتم نقلها لمكتبة الإسكندرية، انطلاقًا من رغبة الكاتب الراحل في ضرورة استفادة الأجيال الجديدة من الباحثين والكتاب والصحفيين والقراء من مكتبته الثرية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. "هيكل للصحافة" تعلن أسماء الفائزين بالجوائز التشجيعية 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.