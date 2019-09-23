هيئة الانتخابات التونسية تستبعد حدوث تغيير في نتائج الجولة الرئاسية الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ):
استبعد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، حدوث تغيير في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية على ضوء الطعون المقدمة من قبل 6 من مرشحي الرئاسة.
ودعا بفون مجددًا - في تصريح اليوم الأحد - إلى الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي ضمانًا لمبدأ تكافؤ الفرص، معتبرًا عن قلقه وقلق الهيئة من تواصل هذا الوضع.
وتحدث بفون عن توجيه مراسلات في هذا الموضوع، لضمان تكافؤ الفرص في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المبكرة بين نبيل القروي والمرشح قيس سعيد.
يذكر أن المحكمة الإدارية تلقت 6 طعون على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مقدمة باسم المرشحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي الجلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بشأن الرد على هذه الطعون غدًا.
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