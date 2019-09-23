داعش يعلن مسؤوليته عن مقتل 12 شخصا في تفجير حافلة قرب كربلاء

أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن هجوم استهدف حافلة قرب مدينة كربلاء العراقية أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل 12 شخصا.

ونقلت وكالة رويترز، اليوم السبت، عن وكالة أعماق التابعة للتنظيم إن "تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن تفجير حافلة أودى بحياة 12 شخصا قرب كربلاء العراقية".

وأوضحت الخلية في بيان أن انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة نوع "جمبي" قرب "النقطة الأمنية الرئيسية 54" لمدخل محافظة كربلاء وسط العراق، أسفر عن مقتل 12 مواطنا.

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وأضافت الخلية، قائلة: "حسب ما وردنا من صحة كربلاء، فإن الحادث، أسفر أيضا عن إصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وهم حاليا يتلقون العلاج في مستشفياتها".

وتعتبر محافظة كربلاء، في وسط العراق، من المدن المقدسة ذات الطابع الديني، والمستتبة أمنيا، والتي تشهد سياحة دينية مستمرة على مدى العام، ولاسيما في الأشهر الحرم مطلع العام الجاري.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.