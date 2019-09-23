فرنسا: الهجمات على أرامكو تشكل نقطة تحول بالمنطقة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية يمثل نقطة تحول في المنطقة
وأوضح لو دريان للصحفيين: "الاجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامبوالرئيس الإيراني حسن روحاني ليس الهدف الأول. هدفنا الأول يتمثل فيما إذا كان بإمكاننا استئناف مسار خفض التصعيد مع مختلف الأطراف".
وفي سياق متصل أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستعمل على حشد دعم دولي ضد إيران خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .
وأشار بومبيو في تصريحات له إلى أن إرسال قوات أميركية للمنطقة هدفه ردع إيران
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