معرض "توت عنخ آمون" يحقق رقمًا قياسيًا في باريس

حقق معرض "توت عنخ آمون كنز الفرعون"، الذي أغلق أبوابه مساء اليوم الأحد في باريس، أرقاما قياسية، وأصبح المعرض الأكثر استقطابا للزوار في تاريخ فرنسا.

وذكر موقع "فرنسا 24"، أن عدد زوار المعرض وصل إلى 1.42 مليون شخص.

ولفت الموقع الفرنسي إلى أنه خلال 6 أشهر، توافد 1423170 زائرا شغوفا، بتاريخ مصر القديمة، إلى "لا فيليت"

في شمال شرق باريس، مشيرة إلى أن المعرض شهد تقديم 150 قطعة عثر عليها في مقبرة الفرعون المصري.

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وأوضح الموقع أنه بين القطع 60 واحدة عرضت للمرة الأولى خارج مصر، حسبما أفاد القائمون على هذا الحدث، الذي كان يفتح أبوابه حتى منتصف

الليل واختتم مساء الأحد.

وسجل المعرض مستويات قياسية من الوافدين، وبات رسميا المعرض الأكثر استقطابا للزوار في تاريخ فرنسا.

وتخطى المعرض الأخير، رقما قياسيا، كان مسجلا لحساب معرض آخر عن الفرعون اليافع، هو "توت عنخ آمون وعصره" الذي زاره 1.24 مليون شخص عام 1967 في باريس.

وتم إقامة المعرض عام 2019 بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية وشركة "آي إم جي" ومتحف لوفر، الذي أعار خصوصا تمثال الإله آمون يحمي توت عنخ آمون.