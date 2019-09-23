الزاكي: لولا الحظ لعدنا بانتصار على اتحاد طنجة – فيديو

فيديو: يونس الميموني

أرجع بادو الزاكي، مدرب فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، عجز فريقه عن تحقيق الانتصار على مضيفه اتحاد طنجة إلى الحظ، وذلك بعد أن انتهت المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد بملعب ابن بطوطة بطنجة، بالتعادل بدون أهداف.

وقال الزاكي، الذي سبق له وأن أشرف على الاتحاد في فترة سابقة، بأن فريقه كان قريبا جدا من العودة للديار بالفوز، لولا الحظ الذي عاند الفريق، وغياب اللمسة الأخيرة للمهاجمين، الذين فشلوا في تحويل الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف.

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وشدد المتحدث ذاته، في الندوة الصحفية التي عقدها بعد المباراة، على أن الفريق الدكالي جاء لمدينة البوغاز من أجل الفوز.

إليكم تصريح الزاكي بعد المباراة: