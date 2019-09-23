ولي عهد اللوكسمبورغ وعقيلته يحلان بالمغرب الاقتصاد والمال

حل، مساء اليوم الأحد، بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، صاحب الأمير غيوم، الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ، وعقيلته صاحبة الأميرة ستيفاني دولا نوي، حيث يقود بعثة اقتصادية رفيعة المستوى من هذا البلد الاوربي إلى المغرب.

ولدى وصولهما، وجد في استقبالهما وزير الاقتصاد و المالية السيد محمد بنشعبون، ووالي جهة الدار البيضاء- سطات عامل عمالة الدار البيضاء سعيد احميدوش.

وبعد استعراض الدوق الأكبر، ولي عهد اللوكسمبورغ وعقيلته، تشكيلة من القوات المساعدة ،التي أدت لهما التحية، تقدم للسلام عليهما عامل إقليم النواصر عبد الله الشاطر، ورئيسا المجلسين البلدي و الإقليمي وشخصيات مدنية وعسكرية.

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وتأتي زيارة البعثة الاقتصادية الرفيعة المستوى من دوقية اللوكسمبروغ الى المغرب، خلال الفترة من 23 الى 26 شتنبر الجاري، لاستكشاف آفاق التعاون ودعم وتعزيز الشراكة في المجالين الاقتصادي والرقمي بين البلدين .

و بحسب بيان لوزارة الاقتصاد في اللوكسمبورغ فإن هذه البعثة، التي ستكون ممثلة على مستوى عالي، يرأسها إتيان شنايدر نائب الوزير الأول وزير الاقتصاد، وتضم وفدا من رجال الأعمال يتكون من حوالي ستين ممثلا لما يقارب 50 شركة ومقاولة تعكس النسيج الاقتصادي المتنوع والذي يتميز بالدينامية في اللوكسمبورغ.

وأوضح نفس المصدر أن زيارة هذه البعثة الاقتصادية الرفيعة المستوى إلى المغرب تأتي كاستمرارية للبعثة الاقتصادية السابقة التي زارت المغرب في شهر أبريل من عام 2015 والتي ” كشفت عن إرادة قوية في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجال الرقمنة ” .