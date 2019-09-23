بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق ريال مدريد الفوز على مضيفه إشبيلية بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدف ريال مدريد الوحيد اللاعب كريم بنزيمة.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 11 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد إشبيلية عند 10 نقاط وهو يحتل المركز الخامس.

مجريات المباراة:

جاء أول تهديد صريح عبر البلجيكي إيدين هازارد، لاعب الريال، الذي استقبل تمريرة من زميله كريم بنزيمة في منطقة الجزاء، وسدد لكن الحارس فاتشيك تصدى للكرة، وحولها إلى ركنية في الدقيقة 34.

وكاد داني كارفاخال أن يفتتح التسجيل لريال مدريد، في الدقيقة 38، حيث استقبل تمريرة سحرية من خاميس رودريغيز على الطرف الأيمن، واستلم وتوغل وصوب كرة أبعدها الحارس فاتشيك ببراعة.

وحصل الميرنغي على ركلة حرة مباشرة، على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 39، نفذها الويلزي غاريث بيل لكن تسديدته لم تكن قوية بما يكفي، حيث أمسك بها حارس إشبيلية بسهولة.

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واستمر التحفظ الشديد من الفريقين في بداية الشوط الثاني، فيما قرر لوبيتيجي المدير الفني لإشبيلية الدفع بأوليفر توريس وتشيتشاريتو، بدلا من الثنائي فازكويز وجوردان، وأخيرًا نوليتو بدلا من كاريكو.

ونجح بنزيمة في التقدم للضيوف بالدقيقة 64، حيث استقبل كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر كارفاخال، وسددها بالرأس على يسار حارس إشبيلية.

وجاء الرد ضعيفا من إشبيلية، حيث أرسل ريجيلون تمريرة عرضية من الجانب الأيسر، إلى زميله أوكامبوس الذي سدد بقوة بعيدًا عن مرمى كورتوا، في الدقيقة 69.

وألقى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأولى أوراقه، فيدي فالفيردي، بدلا من خاميس رودريغيز، ثم فاسكيز بدلا من هازارد.

وأهدر دي يونغ مهاجم إشبيلية فرصة معادلة النتيجة، حيث استقبل كرة عرضية، وسدد بالرأس بجانب القائم الأيمن لكورتوا، في الدقيقة 78.

وسجل المكسيكي البديل تشيتشاريتو هدف التعادل لإشبيلية، في الدقيقة 87، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وفشلت باقي محاولات أصحاب الأرض لإدراك التعادل، كما أهدر غاريث بيل فرصة خطيرة في الثواني الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز الملكي بالنقاط الثلاث.