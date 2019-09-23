شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمني يثني على جهود المملكة في دعم أمن بلاده واستقرارها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:40 صباحًا, 23 سبتمبر 2019 م المناطق - وكالات ثمن نائب رئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح جهود المملكة العربية السعودية ودعمها المستمر للشرعية ولأمن واستقرار اليمن.

وأشاد الفريق محسن خلال لقائه في مدينة الرياض محافظ شبوة محمد بن عديو بفاعلية السلطة المحلية وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية في المحافظة ورفض أبنائها لمحاولات استهداف مؤسسات الدولة الشرعية ودعاوى التخريب والإرهاب وحرصهم على إرساء الأمن والاستقرار، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ونوه نائب الرئيس اليمني بالإجراءات التي أقرتها حكومة بلاده والخاصة بمضاعفة الجهود لمعالجة آثار الأحداث الأخيرة وتلبية احتياجات السكان والعمل على توفير الخدمات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب الرئيس اليمني يثني على جهود المملكة في دعم أمن بلاده واستقرارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.