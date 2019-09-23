الجيش الليبي: سنلاحق الدول الداعمة للإرهاب ببلادنا

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن المعركة ضد الإرهاب في بلاده أوشكت على الانتهاء، مؤكداً أن بلاده ستلاحق جميع الدول الداعمة للإرهاب في بلاده.

وأعلن المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد، لكشف آخر تطورات الحرب ضد العصابات المسلحة في العاصمة طرابلس، اقتراب قوات الجيش الليبي من تنفيذ كافة المهام الرئيسية في البلاد بالقضاء على رؤوس الإرهاب.



وأضاف أن القوات ترصد تحركات الإرهابيين في عموم البلاد وأن الشعب الليبي كله على قلب رجل واحد، موضحا أن من يقاتل في صفوف حكومة السراج الآن هم مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب بقايا مليشيات طرابلس في محور العزيزية.



اللواء أحمد المسماري أكد أن الكثير من القيادات الإرهابية التي تقاتل مع ما تسمى حكومة السراج هربت إلى تركيا، وأن الجيش الليبي سيلاحق جميع الدول الداعمة للإرهاب في ليبيا.



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وكشف مصدر استخباراتي ليبي عن إفشال الجيش الوطني مخططا تقوده المخابرات التركية لتصفية عدد كبير من ضباطه، إضافة إلى احتلال الهلال النفطي في الشرق بعد السيطرة على الجفرة.



وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية": "إن الاستخبارات الليبية توصلت إلى معلومات تفيد بوصول فرقة استخباراتية تركية للبلاد لتنفيذ اغتيالات لضباط الجيش الليبي".



وأوضح أن الجيش ضبط قائمة تضم 150 اسما للضباط المشاركين في معارك "طوفان الكرامة" بحوزة الفرقة الاستخباراتية التركية، من بينهم القيادات الثلاثة باللواء التاسع الذين تمت تصفيتهم بصاروخ استهدف سيارتهم، وهم يقاتلون في أحد المحاور جنوبي طرابلس.



وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية "طوفان الكرامة" في 4 أبريل/نيسان الماضي لتطهير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية، التي تحتلها منذ 2011.



وتمكن الجيش الليبي من السيطرة وبسط نفوذه على 7 محاور على تخوم طرابلس وبدأت المرحلة الثانية باستنزاف قدرات المليشيات.

