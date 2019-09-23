عاجل.. طهران تفرج عن ناقلة النفط البريطانية 

أكدت قناة العربية الفضائية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية محلية، أن السلطات الإيرانية قررت الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة.



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