ترند الموجز| بلاغ للنائب العام ضد صاحبة فيديو «الحق مصر يا سيسي»..والعوضي يلقن محمد علي درسا.. وتفاصيل جديدة في حالة هنا الزاهد

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، بعد فيديو «إلحق مصر يا سيسي».. بلاغ للنائب العام ضد «كاريمان الشريف» بتهمة ترويع المواطنين، ومن سنغافورة.. أحمد فهمي يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هنا الزاهد.. ونهال عنبر: «ممنوعة من الطعام وأدعوا لها».. وطلعت زكريا يكشف طبيعة المرض، و’’عامل زي النسوان‘‘.. أحمد العوضي يلقن محمد علي درسا قاسيا، ورغم القبض على شقيقه.. وائل غنيم سكران وبيرقص في ديسكو.. والناشط الهارب يرد على مهاجميه: ’’احنا عيله بتحزن وتفرح في نفس الوقت‘‘.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

بعد فيديو «إلحق مصر يا سيسي».. بلاغ للنائب العام ضد «كاريمان الشريف» بتهمة ترويع المواطنين

بعد إستغاثة كاريمان الشريف خلال فيدو لها تم بثه مباشر من ميدان التحرير تطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لوجود بلطجية بميدان التحرير، تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد كاريمان الشريف، واتهمها بنشر أخبار كاذبة لإثارة الفوضى وترويع أمن المواطنين.

وقال صبري، في بلاغه: "كشف رواد صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حقيقة الفتاة التي خرجت في بث مباشر بهدف إثارة الفوضى بإظهار خروج الأوضاع عن السيطرة، وإن هذه الفتاة الخائنة لأمن واستقرار المجتمع تدعى كاريمان الشريف، وكثيرون يعرفون أنها من أنصار مبارك، وأشاروا إلى أنها نزلت الشارع لإعداد فيديو متفق عليه مع الخونة مثيري الشغب، بهدف إظهار خروج الأوضاع عن السيطرة، وظهرت تصرخ وتستغيث كأنها مؤيدة للرئيس السيسي قائلة (إلحق مصر يا سيسي)، وأشاروا كذلك إلى أن فيديو البث المباشر الخبيث الذى بثته عمل خلال ربع ساعة آلاف الشير".

وأضاف صبري، أن معد هذا الفيديو قال "برافو كاريمان ممثلة عظيمة"، وأشاروا كذلك إلى أن كاريمان بعد ارتكابها هذه الجريمة التحريضية قامت بحذف الفيديو وأغلقت صفحتها حتى لا يعرف أنها "مباركية" من أنصار الرئيس الأسبق حسنى مبارك، واتضح ان هذه العميلة كاريمان تعمل لمصلحة شخص لا تهمه مصلحة البلد لأن الهدف منها إسقاط مصر وأمام ذلك يتعين لا تترك الواقعة تمر بسهولة ومحاسبتها مثل خلية الماريوت، حيث ارتكبت نفس التضليل وبنفس الأسلوب القذر.

وأوضح صبري أن ما اقترفته المبلغ ضدها يشكل أركان جريمة نشر أخبار كاذبة لإثارة الفوضي وترويع أمن المواطنين وتهديد الاقتصاد القومي، ما يحق معه للمبلغ التمسك بطلب إصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.

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من سنغافورة.. أحمد فهمي يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هنا الزاهد.. ونهال عنبر: «ممنوعة من الطعام وأدعوا لها».. وطلعت زكريا يكشف طبيعة المرض

تخضع الفنانة هنا الزاهد للعلاج بأحد المستشفيات خارج مصر، إثر تعرضها لوعكة صحية أثناء قضائها شهرًا العسل مع زوجها أحمد فهمي في سنغافورة.

أحمد فهمي

كشف الممثل، أحمد فهمي، عن تطورات الحالة الصحية لزوجته الفنانة هنا الزاهد، التي تعرضت لوعكة تسببت في دخولها المستشفى خلال شهر العسل.

شكرًا لكل الناس

وشارك «فهمي» منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، كتب فيه: «شكرا لكل الناس التي تسأل عن هنا، وعذرا لم أعرف أرد على كل الناس لأنني كنت محتاس لوحدي».

وتابع: «الموضوع إننا في المستشفى هنا في سنغافورة، وستمكث 3 أيام تحت الملاحظة، وفي حال عدم وجود تحسن ستكون هناك جراحة».

الموضوع سخيف

وأضاف أحمد فهمي: «الموضوع سخيف ومفاجئ، ولكن أشكر دكتور أشرف زكي (نقيب الممثلين المصريين) فعلا، والأطباء المصريين دكتور أشرف أبوالهوا، ودكتور أحمد نجم، الذين يتابعون من مصر الحالة مع الأطباء هنا (في سنغافورة)، وأشكر معالي السفير محمد أبوالخير الذي يدعمنا بشكل كبير جدا هو والمصريون في السفارة، وعلى رأسهم أستاذ محمد زغلول، وطبعا أستاذ ضياء محمد كامل، الذي يدعمني جدا من مصر، إن شاء الله خير».

نهال عنبر

وقالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية: "هنا الزاهد تتواجد داخل المستشفى، وتحت رعاية طبية للاطمئنان عليها".

وأوضحت: "هنا للأسف ممنوعة تمامًا من الطعام والشراب، لإصابتها بميكروب في المعدة، وتعيش على المحاليل الطبية فقط".

وأكدت نهال أنها على تواصل مستمر مع والدتها، وكذلك الفنان أحمد فهمي من أجل الاطمئنان عليها".

واستكملت: "أتواصل أيضًا مع صديق في سنغافورة للاطمئنان عليها هناك".

إيمي طلعت زكريا

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من ناحية أخرى، قالت الفنانة إيمي طلعت زكريا: "إنها تتواصل مع الفنان أحمد فهمي للاطمئنان على هنا".

واستكملت: "كل ما أطلبه من الجمهور: (ادعوا لهنا)".

طلعت زكريا

وأطمأن الفنان طلعت زكريا الجمهور على الحالة الصحية للفنانة هنا الزاهد، بعد تعرضها لوعكة صحية نُقلت على أثرها إلى المستشفى.

وقال الفنان طلعت زكريا، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمد الله هنا بقت كويسة، وخرجت من المستشفى واطمنا عليها".

وأوضح: "إنها عانت من مغص شديد بالمعدة، وارتفاع شديد في درجة حرارتها، ودخلت في مرحلة شديدة من القيء".

وكشف أن الأطباء أكدوا انها أصيبت بـ"فيرس" والحمد الله خضعت للعلاج، وخرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها، والاطمئنان على حالتها الصحية بالكامل".

وأعلن الفنان أحمد فهمي تعرض زوجته هنا الزاهد لوعكة صحية، خلال قضائهما شهر العسل، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لزوجته الفنانة هنا الزاهد من المستشفى.

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’’عامل زي النسوان‘‘.. أحمد العوضي يلقن محمد علي درسا قاسيا

وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة شديدة اللهجة، للمقاول الهارب محمد علي، بعد تحريضه على خروج مظاهرات ضد الرئيس السيسي.

وقال العوضي، الشهير ببروسلي في مسلسل كلبش 3، عبر فيديو نشره على صفحته بالفيس بوك: «أنت طالع وعامل نفسك شبح وبطل العالم في الشبحنة، وبتقول على نفسك أنك من منطقة شعبية، لكن عايز أقولك أن الرجولة فيس تو فيس مش على الفيس، وأنت فتحت عركة بدأتها بأنك أتنصب عليك بملايين، لو دكر دافع عن حقك وتعالى واجه وأنت في مصر، ولو أنت دكر فعلًا وقلبك على الغلابة كنت عملت بـ 10 ملايين شغلت فيه ناس خصصت أرباحه لناس تانية غلابة، لكن تعمل فيلم ب 27 مليون جنيه علشان توصل رسالة.. الرسالة في الموبايل».د

وأضاف العوضي: «أنت طلعت تبيع، وبدأت الحوار أنك قلت عايز تجيب حقك، قلت في أول فيديو أتنصب عليك واشترينا وشفنا منك أول فيديو، وقلت معاك أدلة وبراهين، وبعد كده قلت أنك مش عايز الفلوس وأنك مع الشعب، وبدأت فجأة تهاجم شخص الرئيس، وقعدت ترفع حواجبك وفي ناس قالوا إنك شبهي لكن أنا ما يشرفنيش أصلًا».

وتابع: "«بعد شهرين بتقول عليهم فاسدين، لو أنت دكر وعلى وضعك كنت سحبت نفسك، لكن أنت أمنت نفسك ورحت إسبانيا وعملت شركة، وبتفتخر انك بتعرف نسوان وبتشرب مخدرات يعني كده انت كده حاسس بالغلابة إمتى كنت من الغلابة، هو في حد غلبان يعمل فيلم ب 27 مليون جنيه، طب والمسلسل اللي دفعت فيه 4 ملايين جنيه للمنتج علشان تشارك فيه، أنت فشلت كممثل وعملت نمرة مع اللي كنت شغال معاهم، إنت لو عندك عركة تعالى هنا وأنا في ضهرك، بتسخن الناس تخرب البلد وبالليل تروح تسكر".

وختم العوضي حديثه قائلا: "أنت عايز تضحي بملايين الناس علشانك انت، عايز أقولك وسط الزحمة المصلحة بتبقى واحدة لكن النيات بتختلف، وإنت عامل زي النسوان عاوز الرجالة تتخانقلك، إنت عيل مش تمام وكداب وعندك هوس الشهرة، اللي معاك بيشجعك دلوقتي لكن هيصفيك بعدين».

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رغم القبض على شقيقه.. وائل غنيم سكران وبيرقص في ديسكو.. والناشط الهارب يرد على مهاجميه: ’’احنا عيله بتحزن وتفرح في نفس الوقت‘‘

بعد أيام قليلة من القبض على شقيقه، نشر الناشط الهارب وائل غنيم، مقطع فيديو جديد، يظهر فيه داخل ملهى ليلي في أمريكا، ويبدو عليه علامات الدخول في حالة سُكر.

من جانبها نشرت "البوابة نيوز" فيديو جراف"، يظهر وائل غنيم في حالة سُكر خلال رقصه داخل ديسكو.

وفي سياق متصل تعرض غنيم لانتقادات حادة، وكان أبرزها حالة التناقض الشديدة التي ظهر عليه، فقبل أيام خرج في فيديو يبكي بسبب القبض على شقيقه، وبعدها ظهر يرقص في ديسكو.

ورد غنيم على الانتقادات قائلا: "احنا عيله بتحزن وبتفرح في نفس الوقت!".

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