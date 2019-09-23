علي خريس: لنبذ الخلافات والتوحد في رؤية القضايا الوطنية

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي أن "الحصار والضغوطات التي يتعرض لها الوطن، تحتم على الجميع نبذ الخلافات والانقسامات والتوحد في رؤية القضايا الوطنية ومقاربتها".
وخلال رعاتيه توقيع الشاعرة وفاء بيضون ديوانها "أنثى تشاكس العتمة"، أشار إلى "هي ابنة جبل عامل، جبل العلم والعلماء والمفكرين، ابنة مدينة بنت جبيل العريقة التي أنجبت الأحرار، مدينة الشعراء عاصمة المقاومة والتحرير"، لافتة إلى أن "بيضون أرادت من خلال ديوانها أن تكون المشاكسة، حيث سلطت الضوء على دور المرأة الرائدة في كافة الميادين والممسكة بمشكاة النور والعلم والعطاء".
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